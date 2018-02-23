مورينيو يشيد بأداء بوجبا أمام إشبيلية
تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن لاعبه بول بوجبا، مشيراً إلى صعوبة ما مر به اللاعب خلال مواجهة إشبيلية بدوري الأبطال، وأنه من الصعب أن يأتي من الدكة ويلعب المباراة، والأكثر من بدايتها.
وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "اللاعب الذي يبدأ المباراة يكون استعداده مختلفاً، أن تأتي للدكة بدون إحماءات وتدخل في أجواء المباراة لشيء صعب وليس بالسهل وأعتقد انه قدم اداءاً جيداً لنا".
وأضاف: "لقد أظهر بوجبا احترافية كبيرة. وبعض التفاصيل تبقى تفاصيل. بعض اللاعبين يأخذون 5 دقائق لتجهيز كسّاراتهم وأربطتهم وملابسهم، بول فعل ذلك في 10 ثوانٍ ليكون جاهزاً لدخول الملعب، لقد استجاب بشكل احترافي، فعل ذلك أمام هدرسفيلد في الدوري وفعل ذلك أيضاً أمام إشبيلية".
وواصل مورينيو عن هيريرا: "أنه خارج التشكيلة، لا أعلم المدة، ما أعلمه انه سيغيب لبضعة أسابيع".
وتابع مورينيو عن الصعوبات التي قد يواجهها مع كونتي مدرب تشيلسي: "لن أتحدث عن ذلك، لن أتحدث عن ذلك. لا يوجد نقطة هنا للحديث. مدرب رائع وفريق كبير، هي النقطة المهمة بالنسبة لي".
واستطرد بالحديث عن سجل لوكاكو ضد التوب 6: "أنا لست قلقاً. لقد سجل 21 هدفاً وهو رقم غير سيء أبداً. لا أعتقد أني أقيس الأمور بهذا المقياس. لدي مقاييسي الخاصة لتحليل أداءه. أنا سعيد بأداء روميلو حينما لا يسجل الأهداف".
وأكد مورينيو علي غياب كل من هيريرا، بليند، روخو، فيلايني، وجونز للإصابة. فضلاً عن إبراهيموفيتش الذي تدرب ولكنّه غير جاهز بعد.
وأوضح: "ماكتوميناي؟ أنا لا أعطي ثقتي للاشيء. لا أعتقد أنه على المدرب أن يثق باللاعب. أعتقد انه يجب على اللاعب أن يجعل المدرب يثق به، إنها بهذه البساطة".
وأكمل: "أحيانًا يبدو وأنه يجب على المدرب أن يعطي كل شيء للاعب، فالمقابل يعطينا لا شيء. انا لا افكر بهذه الطريقة. الثقة التي أظهرتها لسكوت إكتسبها منذ يومه الأول.مذ أن قدِم لتدريبات الفريق الأول.خطوة بخطوة.لديه الكثير ليتعلمه".
وكشف بقوله :" لديه مشوار طويل (مكتومناي) حتى بعد أن بدأ ثمان مرات. لديه الكثير ليتعلمه. بالطبع سيخطئ وستكون له مباريات سيئة وسيستبعد من التشكيلة وسيكون على الدكة. لكنّي اعلم متى اريده ان يلعب، متى يظهر العقلية المناسبة للاعب الذي اطوّره".