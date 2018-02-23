مورينيو يشيد بأداء بوجبا أمام إشبيلية

تحدث جوزيه ‏مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن لاعبه بول بوجبا، مشيراً إلى صعوبة ما مر به اللاعب خلال مواجهة إشبيلية بدوري الأبطال، وأنه من الصعب أن يأتي من الدكة ويلعب المباراة، والأكثر من بدايتها.





وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "اللاعب الذي يبدأ المباراة يكون استعداده مختلفاً، أن تأتي للدكة بدون إحماءات وتدخل في أجواء المباراة لشيء صعب وليس بالسهل وأعتقد انه قدم اداءاً جيداً لنا".





وأضاف: "‏لقد أظهر بوجبا احترافية كبيرة. وبعض التفاصيل تبقى تفاصيل. بعض اللاعبين يأخذون 5 دقائق لتجهيز كسّاراتهم وأربطتهم وملابسهم، بول فعل ذلك في 10 ثوانٍ ليكون جاهزاً لدخول الملعب، لقد استجاب بشكل احترافي، فعل ذلك أمام هدرسفيلد في الدوري وفعل ذلك أيضاً أمام إشبيلية".



