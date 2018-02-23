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الانتهاء من النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:23 م
الانتهاء من النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية
مجلس النواب
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محمد وليد الجموسي
 
انهت لجنة تنظيم شؤون الادارة والقوات الحاملة للسلاح قبل قليل النظر في الفصول الاضافية في مشروع مجلة الجماعات المحلية ومن المنتظر ان تعد اللجنة تقريرا مفصلا حول كل النقاشات ترفعه الى مكتب المجلس الذي سيحدد موعدا للحلسة العامة التي سيتم خلالها المصادقة على مشروع المجلة.

الجدير بالذكر ان التوافقات حول بعض الفصول الخلافية ستنطلق قريبا وفق الشروق أون لاين.
المزيد عن: مجلس النواب مجلة الجماعات المحلية تونس اخبار تونس
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