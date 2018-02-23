حوار - العميد محمد مرجان: عودة الجماهير للمدرجات؟ فقط في هذه الحالة.. وأقول لأعضاء الأهلي انتظروا مفاجآت مارس (فيديو)





- ما أرغب في تحقيقه؟ هل تتذكروا عم عبد الرحيم؟!

- ما قام به حسن حمدي في 2011 ؟ الريادة لنا دائماً ما الجديد؟

- الاهلي هو من علمني حب الوطن

- استقالتي بعد شهرين من تولي المهندس محمود طاهر؟ أقر بندمي علي ذلك!

- هذا تفسيري لعبارة "الاهلي فوق الجميع"

- حالة محمود الخطيب حلت العديد من المشكلات

كل ما عليك فعله أن تتمشي قليلاً في أورقة المكان.. ربما تنزعج بعض الشئ وتؤلمك عيناك من هذه اللافتات التي تحاصرك من جميع الزوايا!.

من الصعب الحديث عن هذا الكم الذي يتدفق دون هوادة.. العديد والعديد من الأنشطة التي يتم الاعلان عنها مع التأكيد علي أن ما ستشهده الايام المقبلة سيقضي تماماً علي المخاوف التي كانت ترواد البعض قبيل الانتخابات.

ماذا عن مخاوفه هو ؟

احتفاله بالعام الجديد لم يكن كسابقيه.. أو من الأحري بنا البحث عن المصطلح الأدق فأي احتفال بعد هذا القرار؟

أو لاهذا ولاذاك.. لماذا لا نحاول الوصول للسر الذي يكمن خلفه!

مهمة شاقة ورحلة طويلة سنقوم بها ولكن لا جدوي بمقارنة صعوبتها بما يقوم به يومياً..

مثلما يواجه أعضاء النادي الآن موقف معقد في اختيار أي من هذه الأنشطة المتعددة التي يسارعون في الاشتراك بها والتمتع بحقوقهم كاملة هو بدوره تنهال الملفات علي مكتبه والزوار لا يكفون عن طرق الباب حاملين معهم الكثير.

نعود لنتساءل عن قدرته في التصدي لهذا السيل..الإجابة علي لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي في أول حوار صحفي له بعد تولي المسؤلية مطلع يناير الماضي..

قرابة الساعة والكلام ينساب بين شفتيه دون توقف باستثناء ابتسامته الواثقة التي يطلقها بين الحين والأخر ولمعة عينيه التي تعلن عن حنينه للسويعات التي ذكرناه بها واخترنا الخامسة صباحاً تحديداً في ميدان لاظوغلي إذعاناً للبدء بها لتكون كلمته الأخيرة في حوارنا "والدي ووالدتي ودعاءهم هو الأهم".

الخامسة صباحاً واستيقاظ أفراد الأسرة جميعهم والتوجه لتمرين السباحة ومنه الي المدرسة ثم التمرين مرة أخري.. كيف أثرت هذه النشأة علي العميد محمد مرجان؟

الرياضة لها بالغ الأثر كونها تزرع الالتزام في نفوسنا وبالأخص السباحة.. حتي لو كان الاستيقاظ في هذا الوقت المبكر مؤلماً ويجبرك علي التضحية أحياناً ولكن.. لم تكن هذه الفترة شاقة قدر ما كانت ممتعة شاركتني فيها أسرتي بالطبع وأثمرت عن الأسطورتين توتي ونيفين مرجان وما نجحن في الظفر به من أرقام وإنجازات.. لذلك ننصح أولياء الأمور بغرس الالتزام في نفوسهم ونفوس صغارهم كي يتعودوا علي المسؤلية منذ الصغر.

ألهذا كان القرار بإشراك عناصر صغيرة مع اللاعبين الكبار إبان توليكم المسؤلية بقطاع السباحة وكرة الماء؟

بالطبع، فالسباحة بشكل خاص كونها رياضة فردية ومسؤلية كبيرة تضيف لعمر بطلها ثلاثة أو أربعة أعوام وما تعملته طيلة مشواري أن عنصر الشباب أساس النجاح والمعادلة الناجحة تكون بدمج السن الصغير وجرأته المعروفة وحماسته بالخبرة سواء في الملعب أو حتي الأمور الإدارية.

هل كانت هذه هي الاستراتيجية ذاتها التي اتبعتهوهما مؤخراً في تعيين القيادات التي كانت شاغرة؟

كانت هناك أماكن شاغرة تم تسكينها جميعاً.. كان اختياراً صعباً للغاية أن تفحص ما لايقل عن ستين سيرة ذاتية للمتقدمين علي شغل 13 مكان وهذه هي مكانة النادي الأهلي وقامته وكان معيارنا دائماً يتلخص في إيماننا بأن البناء من جديد يتطلب المزيد من الطريق فلا بد من تمهيد الطريق للقادمين بعدنا والاقتداء بإيجابيات من سبقونا وهذا ما تعلمته وزرعه والدي بداخلي وكذلك القامات والرموز العظيمة التي التقيت بها كاللواء صالح سلامة في جهاز أمن الدولة وقد شرفني بزيارته هنا مما أسعدني للغاية وأتذكر دائماً ما قاله لي وكنت حينها ملازم أول " لو تشعر بالضجر من قياداتك الان فعندما تجلي مكانهم لا تكرر ما كانوا يقومون به" وأن الكمال لله وحده بالطبع.

بالعودة لعام 1992 وجلوس اللواء عاطف رزق في المكان ذاته.. هل توقعت ذلك يوماً؟

والد زوجتي القدير اللواء عاطف رزق الذي نتفق سوياً في مشوارنا حيث تولي مسؤلية قطاع الكرة الطائرة وكنتُ مسؤلاً عن السباحة وكذلك كان مديراً للنادي وللنشاط الرياضي وكلانا عمل في المطار ويكفيه رصيد حتي الآن فالسيرة أطول من العمر ووالدي القدير بدوره دائماً يقول لي أن الرصيد الذي يتركه لي هو السمعة وأذكر بالمناسبة عم عبد الرحيم رحمه الله بشكل يومي في السادسة صباحاً معه جريد النخل وخمسة عمال يطوفون بكل ركن في النادي ولازال الناس يذكرونه إلى الآن بكل الخير.

تطرقتم في حديثكم الي فترة العمل بوزارة الداخلية ما هي أبرز أحداث تلك الحقبة؟

لقد تقدمتُ باستقالتي من جهاز أمن الدولة في عام 2010 بعد أربعة عشر عاماً وكنت متولي حينها قطاع السباحة ونجحنا في التتويج بـ365 ميدالية وهو رقم قياسي جديد كما اقتنصنا العديد من الكئوس بعد تجددينا لدم الفرق وبعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ونظراً لنشأتي علي حماية وطني عدتُ من جديد ولكن الي الحراسات وتولي التدريب وهذا أسعدني للغاية كونه وسيلة لنقل الخبرة والتجراب الي الغير وبعد عودتي ب10 أيام تواصل معي الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس الإدارة حينها وطلب عودتي فتساءلت كيف لي وقد تركت قطاع السباحة ليخبرني أنه يريد تعييني كمدير للنادي.

ماذا عن شعوركم حينها ومن سبقوكم في هذا المنصب كانوا في الستين من عمرهم؟

قبل أن أجيب علي هذا السؤال أعود لأتذكر عندما كنت في العاشرة من عمري ممثلاً لوطني ولناديّ في بطولة دولية بجنيف وعلم الأهلي يرفرق أمامي وعلم مصر يحلق بفخر وعزة.. عندما عرض عليّ الكابتن حسن حمدي وكنُ في السابعة والثلاثين لم أكن وحدي فقد راهن علي الفيادات الشبابية وفي هذا العام تواجد أصغر مدير وأصغر مدرب لكرة اليد وللسبحاة وعلي المستوي الشخصي فقد تقلدتُ المنصب لـ4 أعوام لم أبخل بأي مجهود حتي علي بلادي التي علمني الأهلي كيف أحبها.

أتت الاستقالة بعد شهرين فقط من تولي المهندس محمود طاهر المسؤلية.. ماذا عن كواليس تلك الفترة؟

دوري قد انتهي بعد انتخابات 2014 وطالبني الكثيرون حينها بالاستمرار حتي والدي الذي لم أكن بالطبع أريد أن أضايقه.. بشكل عام لم يكن في الاهلي أبداً معارض ومؤيد ولن يكون فنحن أسرة واحدة وبعد نجاح المهندس محمود طاهر وقائمته استمريت في منصبي قرابة الشهرين وكوني معتاداً علي أسلوب بعينه شاهدته إبان الكابتن حسن حمدي الذي يعني لي الكثير ويحدث الان في اجتماعات المجلس الحالي فلم أكمل.

وبالمناسبة، ما يحدث في أي اجتماع لا يخطر علي بال أحد ولم أستمع في حياتي لهذه العبارة سوي من الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب "رأيي مخالف لما تقولون ولكن بما أنه تم التصويت علي هذا القرار الذي دعمته الأغلبية فأنا أول من يلتزم به".

ولذلك فالأهلي فوق الجميع لسنا أفضل من أحد ولكن فوق المصلحة الشخصية وهذا ما نعلمه لأولادنا أن نرفع أصواتنا بالحقوق بجرأة وإقدام دون إنكار احترام الخبرات فالحماس لا يعني دائما أنك علي صواب ولو استمعت لصوت العقل قطعاً ستستفيد وهذا ما يحدث لي مع والدي دائماً ورغم اختلافاتي معاه يكون هو علي حق في النهاية.

لننتقل إلى الملف الشائك وقضية عودة الجماهير والتعامل معهم.. ما هو الحل الأمثل لهذا الملف؟

الأولتراس بدايةً هم مجموعة شباب تم التعامل معاهم بصور خاطئة فمثلاً لو أعطينا طفلاً صغيراً سلاحاً سيوذي نفسه ويؤذينا ولكن لو تم تدريبه سيصبح بطلاً في الرماية ويحميني فيما بعد فهم يملكون الطاقة والحماس وهدفهم الأول والأخير تشجيع النادي الاهلي ولابد من احتوائهم.

قبل معرفتي بهم كانوا يطلقون شتائمهم تجاهي وعرفت أن هناك من يخبرهم أني أكتب تقاريري ضدهم في أمن الدولة علي الرغم من عدم وجود جهاز أمن الدولة في هذا التوقيت فكيف ذلك.

وأوكد لهم أن لدي ابناً مثلهم والنادي الأهلي لن يتسقيم بدون جماهيره والهكس صحيح فلو لديك ولد اما أن تتناقش معه وتحتويه بمصداقية أو تضربه ويصبح سبة في جبينك بعد ذلك أمام المجتمع كونك فشلت في إصلاحه أو تحاول خداعه وحينها سيقوم هو بخداعك لأن تفكيره أكبر بكثير من حدود تفكيرك الضيق.

الجماهير تريد التذاكرة الامن ولكن تكمن المشكلة في تنصلنا من تحمل المسؤلية بشكل شخصي لدي استعداد وتحملتها قبلاُ وكلا منه له دور لو قام به لاستقامت الأمور ولكن طالما يهرب البعض فلن نصل الي شئ.

ماذا عن دور الكابتن محمود الخطيب في حياة العميد محمد مرجان؟

إذا أردت الكابتن محمود الخطيب أخاً ستجده كذلك أو أب أو ابن أسأل الله أن يسدد خطاه دائماً ويعطيه قدر نيتي وأتمني أن أكون جزءاً في دماسة أخلاقه وأقول لابني دائماً من النادر الآن أن تجد قدوة لك ولكن هو خير مثل أعلي.

كيف رأيت القرار الذي صدر عقب الفيديو الخاص بلاعبي الفريق الأول؟

كان قراراً فورياً فنحن نادي كبير مبادئنا ممثلة في أعضاء وجماهير وقيادات وكي يعتذر الأهلي فهذا حدث جلل وكان لابد من قرار صارم قبل أن يتحدث أي أحد فتم استبعاد المسؤل تماماً وأكرر مرة أخري الأهلي عظيم ولا ينبغي أن يبرر.

ماذا تقول لأعضاء الجمعية العمومية؟

أذكرهم بيوم الانتخابات والصعوبات التي تغلبنا عليها سوياً وكيف أبهروا الجميع بهذا العدد في يوم واحد فقط بمشاركة مذهلة لكبار السن.. اطمئنوا ومكتبي مفتوح للجميع خلال الأربعة وعشرين ساعة وانتظروا في الشهر القادم طفرة انشائية تزيدك فخراً بناديكم الاجتماعي وتأكدوا من معرفتي لكافة ما تحتاجون كوني عضو مثلكم يسعي لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.

ختاماً.. ماذا يقول العميد محمد مرجان ويذكر نفسه به بشكل مستمر؟

هي قصة لم تغب عن بالي لحظة تتعلق باللواء محمد زكريا رحمه الله وكنت ُ في الثانية عشر من عمري وتوفي في أحداث عين شمس وتولدت لدي رغبة حينها لأكمل في الرياضة وكذلك ألتحق بوزارة الداخلية لأقتص من قاتلي أما ما أذكر نفسي به هو أني لا أريد أن أتغير فالمناصب زائلة وتقلدت العديد منها طيلة مشواري وأود عندنا أغادر المنصب أن يحبني الناس وأن أعود دائماً لله عز وجل فالقوي هو من يرضي عنه الله سبحانه وتعالي والحياة تميت الضعيف قهراً.



