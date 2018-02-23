قائمة الأهلي أمام الإنتاج..عودة الشناوي وفتحي.. واستبعاد محمد شريف



وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:



محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، حسام غالي، حسام عاشور، أحمد فتحي، عمرو السولية، محمد نجيب، وليد أزارو، جونيور أجايي، أيمن أشرف، مروان محسن، وليد سليمان، كريم نيدفيد، صبري رحيل، أحمد حمودي، محمد هاني، صلاح محسن، علي معلول، باكا، إسلام محارب.

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر انطلاقه في تمام الثامنة مساء غدا السبت، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ال26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.