محامون ريهام سعيد.. هؤلاء دافعوا عنها بعد قضية خطف الأطفال

ارتدى عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية، ثوب الدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، التي سٌجنت خلال الفترة الماضية على ذمة التحقيقات في القضايا المتهمة فيها والتي عرفت إعلاميًا بقضية التحريض على خطف الأطفال.

الإعلامي سيد علي

فدافع الإعلامي سيد علي، عن الإعلامية ريهام سعيد، قائلًا: "نحن أمام موقف مهني، وبعض الإعلامين كان يتقمص شخصية الشحات والحرامي لنقل تجربة من أرض الواقع"، موضحًا أن ريهام سعيد وفريق إعدادها أرادوا نقل صورة للمواطنين عن كيفية بيع الأطفال.

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لايمكن أن تقوم ريهام سعيد ومعدة برنامجها بالمتاجرة في الأطفال، سواء اختلفنا او اتفقنا معها، وإنما هي محاولة لتقديم تجربة واقعية عن بيع الأطفال، وتقديم نمط جديد في الإعلام.

الفنانة ريم البارودي

كما دافعت الممثلة ريم البارودي عن المذيعة ريهام سعيد، في اتهامها بقضية "التحريض على خطف أطفال والاتجار بالبشر وإذاعة أخبار كاذبة تضر بالسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي للبلاد"، وطلبت من الجميع انتظار نتيجة التحقيقات قبل الحديث عنها وتشويه سمعتها.

ونشرت ريم صور لها مع ريهام سعيد، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت قائلة: أنا بتكلم عن الإنسانة الصديقة اللي أكلت معاها عيش وملح وعاشرتها بقالي 7 سنين ماشفتش منها غير كل خير وحب ووقفت معايا في ظروف قاسيه جدًا بعيدًا عن الكاميرات والتصوير والمجاملات واخترت أصور الحلقه معاها لأنها تعرف كتيرر عن حياتي الشخصية وكانت أكثر خوف مني عليّا والحمد لله كانت أمينه معايا جدًا عكس الآخرون.

وتابعت: اتعرض عليا برامج كتير، وكنت في حاله صعبة وبيها وبكل صديقاتي وبيكم من كل أنحاء الوطن العربي عديت الأزمة، المهم صورت واتفاجأت بكرو "صبايا الخير" البرنامج الكبير اللي قدر يساعد في علاج أطفال كتير عن طريق التبرعات وصورنا شهر مايو وبعد شهور طلبوني في برنامج القاهرة اليوم أواخر شهر أكتوبر واعتذرت عشان ماديًا كان نصف أجري ورجعت كلمتني المعدة وابتديت تستخدم اسم صديقي النجم إدوارد، وبعد كام مكالمة وافقت عشانه وهو حي يرزق ويسأل في كلامي وسألت صديقي وأخويا الصحفي هاني عزب، قال لي بلاش تطلعي دلوقتي في برامج ومسمعتش كلامه وهو حي يرزق ويسأل في كلامي كلمت المعدة اعتذرت عن الحلقه قالتلي حنتكلم في المطلق وبعتتلي الاسئله وحذفت كل مايخص او يجرح الآخرون ورحت البرنامج وحصل اللي شفتوه والمعدة ضحكت عليا وعرضوا صور علي الشاشة ومش مهم أنا أولع وكان البرنامج علي الهواء مباشر ولأني بحترم نفسي قبل ما أحترم الآخرين كملت (وعشان محدش يفهم او يترجم علي مزاجه او خياله الشخصي).

وأضافت: قصدي من الحكايه دي ما يقع إلا الشاطر أنا حزينة عشان الناس المريضة نفسيًا بقيت حولينا كتير كل الاحترام ولا تعليق ولا تعقيب علي أحكام النيابه بس الحكاية لسه مخلصتش.

واختتمت: أرجو الدعاء لأم لبنت وولد ماشاء الله علي التربية وأخر العنقود الطفل الرضيع ٤ شهور وصديقة صدوقة وإعلامية حاصلة علي ماجستير في الإعلام، وإن شاء الله الكلمة الأخيرة للقضاء المصري النزيه.

متصلة على الهواء

كما أعربت متصلة تُدعى رحمة، من سوهاج، عن حزنها لما حدث مع الإعلامية ريهام سعيد، معقبة: "أنا زعلانة عليها، وعندي فدان أرض هروح أبيعه وأجيبلها محامي يدافع عنها، علشان أنا عارفة إنها متعملش كدا".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لقمة هنية" عبر فضائية "النهار وان"، أنا هروح للمحامي النهاردة اتفق معاه بس مش عارفة هي فين، مما دفع مقدم البرنامج لتوجيه الشكر لها، مؤكدًا أن الإعلامية لديها محامي كبير يُدافع عنها.