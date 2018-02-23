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بورصة أمريكا ترتفع عند الفتح بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:05 م
بورصة أمريكا ترتفع عند الفتح بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا
أرشيفية
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فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، اليوم الجمعة، مرتفعة بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم قطاع التكنولوجيا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 141.91 نقطة، أو ما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 25104.39 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.52 نقطة تعادل 0.57 بالمئة إلى 2719.48 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 51.44 نقطة تعادل 0.71 بالمئة إلى 7261.53 نقطة.

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