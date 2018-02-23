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جوس ويدون يعتذر عن إخراج فيلم "Bat girl"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:18 م
جوس ويدون يعتذر عن إخراج فيلم Bat girl
جوس ويدون
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الفجر الفني
 

اعتذر المخرج والمؤلف جوس ويدون، عن الاستمرار في كتابة وإخراج فيلم الخيال العلمي والأكشن "Bat girl"، والمستند لقصص الرسوم المصورة لشركة "DC".

وذكر ويدون، في بيان صحفي، أن مشاكلًا في قصة الفيلم كانت السبب الأول لرحيله، موجهًا الشكر لكل من ديف جونز، رئيس "DC"، وتوبي إيمرتش، رئيس شركة "وارنر بروس" الترفيهية، على الدعم الذي تلقاه خلال تواجده بالشركة.

"بات جيرل" شخصية خارقة شعبية ظهرت لأول مرة في "دي سي كوميكس" عام 1967، عندما ظهرت باربرا جوردون، ابنة مفوض شرطة مدينة جوثام جيمس جوردون بقصة "The Million Dollar Debut of Batgirl" من قبل الكاتب غاردنر فوكس وفنان كارمين إنفانتينو.

 

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