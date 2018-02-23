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تحت رعاية "الوزراء".. غدا انطلاق مؤتمر مبادرة "عنيك في عنينا"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:17 م
تحت رعاية الوزراء.. غدا انطلاق مؤتمر مبادرة عنيك في عنينا
مبادرة عنيك فى عنينا
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ينطلق صباح الغد، المؤتمر الرسمي لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، تحت رعاية مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والفنانين ورموز كرة القدم والإعلاميين والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إنجازات المبادرة على الأرض حتى الآن بالأرقام، بالإضافة إلى إعلان خطة العمل خلال السنوات الثلاثة القادمة حتى انتهاء المبادرة 2020.

كما سيتم عرض أغنية "عنيك" التى أهداها المؤلف نادر عبد الله والفنان بهاء سلطان للمبادرة للمرة الأولى خلال المؤتمر، بالإضافة إلى عرض فيديو تسجيلى لسفراء المبادرة من نجوم الفن وكرة القدم ممن دعموا قضية مكافحة العمى فى مصر.

وانطلقت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى مطلع العام الجاري بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، وشركة "اوركيديا" للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، بهدف القضاء على مسببات العمى فى مصر 2020. 

المزيد عن: مسببات العمى مجلس الوزراء عنيك في عنينا
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