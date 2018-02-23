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مقتل 30 شخص فى إشتباكات قبلية جنوب السودان

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:12 م
مقتل 30 شخص فى إشتباكات قبلية جنوب السودان
أرشيفية
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وكالات
 
أعلن الحاكم الجديد لولاية "تونج"، اليوم الجمعة، لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم جراء إشتباكات قبلية، بشمال دولة جنوب السودان، وفقاً لما ذكره مسؤولون، ونشب القتال بين عشيرتين من قبيلة دينكا بعد أيام من عزل الرئيس سلفا كير لحاكم الولاية وإستبداله بآخر.

وأعلن الحاكم الجديد "سيمون مادوت أليو"، قائلا: "لقد أكدنا العثور 30 جثة، من بينهم نساء ومسنون من الطرفين"، وأضاف "على الرغم من مبادرة الحكومة لاستعادة السلام بين السكان المحليين من خلال نزع السلاح والحوار، لا تزال الاشتباكات القبلية وسرقة المواشي تمثل التحديات الرئيسية في الولاية".

وتتكرر سرقة المواشي منذ عدة قرون في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، ويتم اختطاف الأطفال أحيانا أثناء الهجمات لجعلهم عبيداً في المنازل، وغالباً ما تكون العنصرية سبباً في الهجمات.
المزيد عن: سلفا كير جنوب السودان السودان اشتباكات قبلية
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