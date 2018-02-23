مساء الأنوار × أسبوع .. مصر المقاصة يودع دوري أبطال أفريقيا ومنصور يهاجم الشناوي وحامد بسبب تجديد عقودهما

يستعرض الفجر الرياضي أسبوعياً أبرز ما جاء في برنامج "مساء الأنوار" الذي يذاع على فضائية أون سبورت من الأحد إلى الخميس في تمام الحادية عشر مساءًا. ويرصد أبرز ما جاء في البرنامج من أخبار ومكالمات هاتفية تم إجراؤها مع المسئولين في اتحاد الكرة أو مسئولي الأندية أو مدربوها ولاعبوها ...









إبراهيم حسن: جرين بافلوز فريق محترم ويجب أن تكون لنا بصمة في إفريقيا





















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الأهلي والمقاصة يتعاقدان مع شركة DNA Fit











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