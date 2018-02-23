ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مساء الأنوار × أسبوع .. مصر المقاصة يودع دوري أبطال أفريقيا ومنصور يهاجم الشناوي وحامد بسبب تجديد عقودهما

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:11 م
مساء الأنوار × أسبوع .. مصر المقاصة يودع دوري أبطال أفريقيا ومنصور يهاجم الشناوي وحامد بسبب تجديد عقودهما
مرتضى منصور
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

يستعرض الفجر الرياضي أسبوعياً أبرز ما جاء في برنامج "مساء الأنوار" الذي يذاع على فضائية أون سبورت من الأحد إلى الخميس في تمام الحادية عشر مساءًا. ويرصد أبرز ما جاء في البرنامج من أخبار ومكالمات هاتفية تم إجراؤها مع المسئولين في اتحاد الكرة أو مسئولي الأندية أو مدربوها ولاعبوها ...



إبراهيم حسن: جرين بافلوز فريق محترم ويجب أن تكون لنا بصمة في إفريقيا






المقاصة: لا توجد نية لدينا في بيع جون أنطوي للزمالك



المصري: لدينا إصرار على التأهل بالكونفيدرالية.. وأزمة إسلام صلاح انتهت



الأهلي والمقاصة يتعاقدان مع شركة DNA Fit



المقاصة: 5 آلاف مشجع أمام جينريشن ولا نطلب من "يوسف" العصا السحرية



عاجل.. "مرتضى" يفتح النار على "الشناوي وحامد" بسبب المماطلة في التجديد للزمالك



عاجل.. مرتضى منصور يدعو أعضاء الزمالك لجمعية عمومية طارئة



قاض يداعب الحكم وائل مصطفى بسبب مباراة الزمالك (فيديو)






















المزيد عن: نجم الفريق مرتضى منصور لمنتخب كورة رياضة أزمته
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
0
x
15:35
0
حتا
النصر
0
x
15:35
0
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
0
x
15:50
0
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 6:30:01 PM