قيادات الأزهر من الأقصر: مصر الكنانة واحة الأمن والأمان

أكدت قيادات الأزهر الشريف أن مصر الكنانة واحة للأمن والأمان، وذلك خلال زيارتهم اليوم لمعبد الأقصر على هامش مشاركتهم في المؤتمر الدولي الأول لكلية الزراعة جامعة الأزهر فرع أسيوط.





من جانبه رحب الدكتور محمد عبد العزيز، مدير عام أثار مصر العليا بمحافظة الأقصر، بوفد الأزهر الشريف الذي ضم كلا من الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أسامة عبد الرؤف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سالم فهمي، عميد كلية الزراعة بأسيوط، والمحاسب أحمد عباس، وكيل أول الوزارة أمين عام جامعة الأزهر.





وأوضح عبدالعزيز، أن الحركة السياحية في محافظة الأقصر قد انتعشت خلال الفترة الأخيرة حيث شهدت منطقة آثار الأقصر إقبالا كبيراً من العديد من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم.



