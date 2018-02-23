الأرصاد تعلن موعد آخر آيام سقوط الأمطار

أعلن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن هناك فرصا لسقوط الأمطار اليوم وغدًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، موضحا أن فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء تنتهي الأحد المقبل.





من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الشتاء، موضحا أن النصف الثاني من فصل الشتاء يشبه إلى حد كبير فصل الربيع.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن القاهرة تشهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا حيث تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة، منوها بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاض اعتبارا من يوم الأحد.



