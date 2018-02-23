الشرقية في أسبوع.. افتتاحات وزيارات تفقدية وجولات لمحافظ الشرقية بمختلف مراكز ومدن المحافظة (صور)

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإفتتاح ملتقى التوظيف للشباب بمدينة الحسينية لإتاحة 13 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص وذلك في إطار حرص المحافظة لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعمل على خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى معيشتهم.









في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة.





قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتفقد و متابعة سير أعمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمركز الزقازيق حيث تفقد أعمال مشروع الإسكان الإجتماعي بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق للإطمئنان على سير الأعمال بالأبراج السكنية و المقرر إقامتها لعدد (10 ) أبراج سكنية تضم (920 ) وحدة سكنية بالإضافة إلى (92 ) وحدة إداري ومحلات بالدورالأرضي وجراجات بالبدروم بتكلفة ( 218 ) مليون جنيه وذلك في إطار خطة المحافظة بتوفير مسكن لائق لأبناء المحافظة من المستحقين من حاجزي إسكان 2008م.









وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصحة و للإرتقاء بالخدمة الصحية و العلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.





حيث قام المحافظ بتفقد سير أعمال إنشاء مستشفى الطواريء بمنطقة الشوبك طريق الزقازيق أبو حماد والتي تقام بتكلفة ( 700 ) مليون جنيه لخدمة أبناء محافظة الشرقية .. يأتي في إطار حرص الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة تساهم في تخفيف العبء على مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات المركزية ولتقديم خدمة صحية وعلاجية لأبناء محافظة الشرقية.









كما قام محافظ الشرقية بتفقد سير أعمال إنشاء المستشفى العسكري والمقامة على نفقة القوات المسلحة على مساحة 5 أفدنه ليمثل صرحاً طبياً يساعد في الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عسكريين ومدنيين.





كما إطمأن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على سير أعمال إنشاء مجمع خدمات بقرية الشوبك التابعة لرئاسة مركز الزقازيق وبتكلفة 11 مليون و 800 ألف جنيه والمقام على مساحة 850 متر لخدمة أهالي الوحدة المحلية بالشوبك .والذي يضم " جمعية زراعية – مخازن – وحدة محلية – وحدة صحية – وحدة تضامن إجتماعي " بالإضافة إلى دار مناسبات لخدمة أهالي الوحدة المحلية بالشوبك.









كما تفقد محافظ الشرقية سير أعمال إنشاء كوبري خرسانة مسلحة على بحرمويس كيلو 35.600 حمولة 90 طن لزوم إزدواج كوبري العبور داخل مدينة الزقازيق بتكلفة مالية تبلغ 4 مليون و 675 ألف جنيه والمخطط الإنتهاء من تنفيذه نهاية شهر أبريل القادم لفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق و خاصة في أوقات الذروة.





وحرص المحافظ على لقاء المواطنين خلال جولته بمدينة الزقازيق للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وللتعرف على إحتياجاتهم مؤكداً على ضرورة حل مشاكل المواطنين وتلبية كافة مطالبهم.





وأكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة في توفير الأراضي اللازمة وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ولتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم.





حيث تفقد محافظ الشرقية الأعمال الجارية بمدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق والمقامة بتكلفة 57 مليون جنية للإطمئنان على سير العمل ومتابعة الآداء والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال.





كما قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإفتتاح مبنى إدارة ههيا التعليمية والمقام على مساحة 820 م2 ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 2مليون و116 ألف جنيه ليساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم.





كما عقد محافظ الشرقية إجتماع المتابعة الدوري بمركز ومدينة ههيا بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية والإدارات النوعية بالديوان العام لإستعراض وحل مشاكل كل مركز، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.



