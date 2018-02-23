وكيل النقابة العامة يدلي بصوته في انتخابات "المهندسين"‎





وصل منذ قليل، وكيل النقابة العامة للمهندسين المهندس محمد النمر، لمقر اللجان الانتخابية، وذلك للإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين.





وبدأت اليوم أولى جولات الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين لرسم مستقبل أكثر من 600 ألف مهندس من أعضاء النقابة، وتجري الانتخابات؛ لاختيار رؤساء النقابات الفرعية لـ24 نقابة فرعية، وانتخاب نصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، بخلاف اختيار مجالس الشعب الهندسية بمجلس النقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، على أن تقام الجولة الثانية الجمعة الموافقة 2 مارس على مقعد النقيب و11 عضوا مكملًا.





وتجرى انتخابات، تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف على كل لجنة من اللجان الـ562 الموجودة بالـ35 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية 3 قضاة بخلاف رئيس اللجنة.





ويتنافس في الانتخابات ثلاثة تيارات وقوائم مختلفة يحمل كل منها وجهة نظر تجاه ملفات النقابة، وهم "تيار الاستقلال التي يرأسها طارق النبراوي نقيب المهندسين الحالي، وقائمة في حب مصر التي يتزعمها وزير النقل الأسبق هاني ضاحي، وقائمة تصحيح المسار".







