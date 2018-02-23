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"الأوقاف" تطلق 15 قافلة دعوية للتوعية من مخاطر الإرهاب

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:10 م
الأوقاف تطلق 15 قافلة دعوية للتوعية من مخاطر الإرهاب
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
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محمود الجلاد
 
وجه  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتسيير 15 قافلة دعوية تضم نخبة من علماء وزارة الأوقاف إلى القرى والمناطق الشعبية بمحافظة الجيزة، تبدأ يوم الأربعاء المقبل 28 فبراير بواقع 12 عالما يوميًا، يقومون بالتوعية بمخاطر الإرهاب وحتمية المواجهة الشاملة له.
          
من جانب آخر شهد وزير الأوقاف خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة محافظ الجيزة توزيع دفعة من المقاعد الدراسية للمدارس الأكثر احتياجًا، ودفعة من بطاطين الشتاء للأسر الأكثر احتياجًا في ضوء رسالة الأوقاف المجتمعية والتنموية.

المزيد عن: وزارة الاوقاف مواجهة الارهاب مصر محمد مختار جمعة الجيزة
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