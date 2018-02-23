موتمر شباب المحامين بشرم الشيخ يؤيد السيسي والجيش والشرطة (صور)‎





افتتح اليوم موتمر شباب المحامين، تحت عنوان "في حب مصر" تحت رعاية سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك بمقر المدينة الشباببة بشرم الشيخ، بحضور كلامن محسن ابوسعدة، وطارق ابراهيم، عضوي المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، واحمد طبزة الأمين العام المساعد لنقابة محامي سوهاج، وعدد كبير من شباب المحامين.





افتتح فعاليات الموتمر محسن ابوسعدة عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، موكدا ان شباب المحامين هم نواه الوطن لانهم يعملون في ايطار العمل النقابي والمهني فالشباب يحملون مشعل البناء،والتقدم لقد عقدنا موتمرنا الماضي تحت عنوان محامون ضد الارهاب وها نعقد موتمرنا في حب مصر.





قال ابو سعدة، ان نقابة المحامين حققت لها مكاسب في الدستور تحت راية النقيب العام سامح عاشور فقانون المحاماه لصالح المحامين مشيرا ان لقاءنا اليوم محامون في حب مصر.





بعث محسن ابو سعدة عدة رسائل اولها رسالة شكر لسامح عاشور نقيب المحامين، لرعايته الكبيرة لهذا الموتمر والتعاون ايضا من قبل ماهر رشوان نقيب سوهاج، واحمد طبزة الامين العام المساعد لنقابة محامي سوهاج، مشيرا ان النقيب العام سامح عاشور يبذل جهودا بناءة ومجلسه لصالح المحامين بشان بناء مبني جديد للنقابة العامة وايضا القوانين، كما بعث ابو سعدة، رسالة لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لتعاونه الكبير بشان الرحلات للنقابه العامة والنقابات الفرعية، كما اعلن محسن ابو سعدة تاييد الموتمر للجيش المصري لتامين الوطن ضرب الارهاب بشمال سيناء كما نعلن تاييدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعادة انتخابة مرة ثانية رئيسا للجمهورية حتي تستكمل مصر انجازاتها علي ارض الواقع والرسالة الاخيرة لكل شعوب العالم بعودة السياحة في مصر لان مصر بلد الامن والامان.





كما اعلن احمد طبزة الامين العام المساعد لنقابة سوهاج، تاييده الكامل للرسائل السابقة مثمنا دور "عاشور" لخدمة ورفعه مهنة المحاماة ومثمنا دور المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين.

قال طارق ابراهيم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات، ان نقابة المحامين هي الفكر وسمينا الموتمر في حب مصر لرفعة الوطن مشيرا ان المحامي له حقوق وواجات القانونية مثمنا دور الجيش والشرطة ليس رئا لاحد ولكن جهودهم لمحاربة الارهاب ونحن نري ما يحدث في دول اخري مثل سوريا والعراق واليمن نحن نتحدي الارهاب مشيرا ان حريات المحامين تتعرض لحملات تشهير ونحن نواجهها.

اشار طارق ابراهيم، ان وزير الشباب والرياضة شخصية محترمة يحب وطنه وان 90في المائة من ميزانية الشباب والرياضة للشباب فهو لايتاخر علينا كنقابة عامة للمحامين واخيرا تحدث طارق ابراهيم عن الدور الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهوده لاستكمال البنية التحتية والطرق والمواصلات العامة واقتصاد وطننا الكبير.