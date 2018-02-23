"التعليم" تدرس الامتحان بالمواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد عيد الفطر

تدرس وزارة التربية والتعليم، وضع المواد التى لن تضاف للمجموع، مثل مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء، بآخر جدول امتحانات الثانوية العامة، بدلاً من أول الجدول.





وعلمت «الفجر» أن الوزارة تدرس وضعها فى النصف الثانى من الامتحانات تحديدا، أى بعد عيد الفطر المبارك، بدلا من قبله، فى حين ستكون باقى المواد التى تُضاف للمجموع، فى النصف الأول.



