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المفتي: مصر في أمان بشهادة النص الشرعي في القرآن والسنة

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:05 م
المفتي: مصر في أمان بشهادة النص الشرعي في القرآن والسنة
شوقي علام - أرشيفية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المعركة الدائرة ضد الإرهاب في سيناء كفاح من الشعب المصري متمثل في القوات المسلحة والشرطة المدنية.

جاء ذلك في لقاء ببرنامج "حوار المفتي" على قناة "ON Live"، مضيفا: "كما انتصارنا في حرب أكتوبر فنحن اليوم بفضل الله وعزيمتنا سننتصر وإن جندنا هم الغالبون، ويخوضون حرب شريفة شاملة ضد أعداء الأديان والإنسانية، وهم على الحق ويدافعون عن الأوطان والأديان".

وأكد المفتي على أن مصر دولة كبيرة إذا اهتزت اهتز دول كثيرة معها ولا بد من الدفاع عن مقدرات الدولة، موضحا أن الدفاع عن مصر أمر واجب شرعا وفيه كل المعاني الشريفة وأن بلدنا في أمان بشهادة النص الشرعي في القرآن والسنة.

المزيد عن: مفتي الجمهورية سيناء القوات المسلحة الشعب المصري الدكتور شوقي علام الإرهاب ON Live
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