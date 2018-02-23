فوز جمهورية شبين وإف سي مصر وخسارة منتخب السويس بالمظاليم

شهدت مباريات الجولة الـ 21 من المجموعة الثانية بدوري الممتاز"ب" فوز فريق جمهورية شبين على حساب الفناة بهدف للاعب أيمن العادلي، ليستعيد فريق المنوفية الثقة مجدداً، بعدما رفع رصيدة إلى 22 نقطة بالمركز الحادي عشر، بينما يبقى القناه عند 28 نقطة، بالمركز السابع.

وحوّل إف سي مصر تأخرة بهدف أمام الزرقا إلى فوز ثمين بهدفين، حيث شهد الشوط الاول تقدم فريق الزرقا بهدف، لمحمد ناحج، وفي الشوط الثاني عاد نادي مصر للقاء بإحرزا هدفي التعادل والمكسب عن طريق أبو النصر حلمي، ومحمود حسن.





وفي لقاء درامي فاز البنك الأهلي على حساب منتخب السويس 3-2 بعدما تقدم السويس بهدفين نظيفين بالشوط الأول سجلهما أحمد زغلول، وعلي بهيج، وعاد لاعبو البنك للقاء بإحراز 3 اهداف في الشوط الثاني عن طريق حسام أسامة "هدفين" وخالد عيد هدف.





وسجل محمد عبد الرازق هدف ثمين قاد بة الشرقية لتخطي عقبة المريخ، ليصل رصيد احفاد عرابي إلى 17 نقطة بالمركز قبل الأخير، ويبقى أبناء بورسعيد عند 25 نقطة بالمركز الثامن.





وخسر الفنار على ملعبة من سيراميكا بهدف للاعب بسام أبو حديد، ليحافظ سيراميكا على وصافة المجموعة برصيد 37 نقطة، ويتأكد هبوط الفنار للدرجة الثالثة.





وقاد أحمد عطا فريق نجوم المستقبل للفوز على الشمس بهدف أحمد اللاعب في الشوط الأول، ليحصد النجوم النقطة الـ 36 بالمركز الثالث، ويتوقف رصيد الشمس عند 33 نقطة بالمركز الخامس.





وخسر كهرباء الإسماعيلية على ملعبة أمام الترسانة 0-2 أحرزهما إبراهيم منصور، وزيكو.





وبذلك يحاقظ الشواكيش على القمة برصيد 40 نقطة، ويبقى الكهرباء عند 20 نقطة بالمركز الثاني عشر.









ترتيب المجموعة الثانية





1- الترسانة.. 40 نقطة

2- سيراميكا.. 37 نقطة

3- نجوم المستقبل.. 36 نقطة

4- إف سي مصر.. 35 نقطة

5- الشمس.. 33 نقطة

6- منتخب السويس.. 31 نقطة

7- القناة.. 28 نقطة

8- البنك الأهلي.. 27 نقطة

9- المريخ .. 25 نقطة

10- اتحاد الشرطة.. 25 نقطة

11- جمهورية شبين.. 22 نقطة

12- كهرباء الإسماعيلية.. 20 نقطة

13- الزرقا.. 18 نقطة

14- الشرقية.. 17 نقطة

15- الفنار.. 4 نقاط