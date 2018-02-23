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مدير مصنع قادر: حجم الإنتاج يتراوح بين 100 إلى 120 دولار في العام

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:53 ص
مدير مصنع قادر: حجم الإنتاج يتراوح بين 100 إلى 120 دولار في العام
عبد الصادق أحمد عبدالرحيم
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نعيم يوسف
 
قال عبد الصادق أحمد عبدالرحيم، مدير مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن حجم الإنتاج يتراوح بين 100 إلى 120 دولار في العام.

وأضاف "عبدالرحيم"، في لقاء مع قناة "ON Live" الفضائية، أن هذا يتراوح في كل الأنشطة، سواء في إنتاج المدرعة فهد للجيش والشرطة، أو سيارات الحماية المدنية، أو إنتاج معدات خاصة بوزارة البيئة، ومعدات النظافة الخاصة بالمحافظات.

وشدد على أن النشاط الأبرز الذي يدر أموالا للمصنع، هو النشاط المدني، الذي أصبح يمثل 65% من العائد الذي يعود للمصنع.

وكشف أن المصنع انضم للهيئة العربية للتصنيع منذ البداية، وكان الغرض الأساسي من إنشاءها وجود مصانع حربية عربية تمد الجيوش العربية باحتياجاتها، وبعد اتفاقية السلام انسحبوا من المصانع، ولأن التصنيع الخاص بالشرطة والجش المصريين لا يكفي للعائد الذي يساعدها على الاستمرار لجأت لتصنيع الصناعات المدنية.

وأوضح أن هناك أربعة أقسام، القسم الرئيسي هو "المكابس"، الذي يخدم الإنتاج الآخر، بالإضافة لقسم البلاستيك، ومنتجات مدنية على حسب احتياجات الشركات، وقسم ماكينات النفخ، لافتا إلى أنهم دخلوا أيضا في إنتاج الصوب الزراعية.
المزيد عن: مصنع قادر مصر دولار العربية للتصنيع
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