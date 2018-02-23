من مهرجان "أسوان للمرأة".. داني جلوفر سفير الإنسانية في مصر
في عودة مرة أخري للأمن والاستقرار نرى النجم العالمي داني جلوفر في مشاهد إنسانية وملفتة خلال حضوره فعاليات مهرجان "أسوان للمرأة" المقام حاليًا بمحافظة أسوان، وتضمنت زيارته عدد من اللفتات الإنسانية، ويجب استغلالها لدعم السياحة والعودة مرة أخرى بقوة، ورصد "الفجر الفني" أهم اللفتات:-
زيارة القرية النوبية
استغل النجم داني جلوفر، زيارته للأسوان وقام بزيارة القرية النوبية، والتصفيق مع الأطفال في أجواء من البهجة حيث حرص علي رسم البسمة على وجوه الجميع وخاصة الأطفال.
زيارة مستشفي مجدي يعقوب:
وقام أيضا في لفتة إنسانية بزيارة مستشفى مجدي يعقوب، لعلاج القلب، وحرص على مشاركة المرضى وإلتقاط الصور التذكارية مع محبيه بالإضافة إلى رسم الابتسامة على وجوههم.
السلام على الجميع في "جراند أوتيل"
وعندما أقامت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الأربعاء حفل عشاء رسمي، بفندق كتراكت أسوان، على شرف النجم العالمى داني جلوفر، وزوجته احتفاءً بحضورهما للمشاركة فى فعاليات المهرجان، وبحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التى تحمل الدورة الثانية من المهرجان اسمها، حرص جلوفر، إلقاء السلام على الجميع وهو ما جعل الجميع ينبهرون أمام تواضعه.
يذكر أن النجم العالمي "جلوفر" وزوجته، قد وصلا إلى أسوان الأربعاء الماضي. للمشاركة في مهرجان "أسوان للمرأة".