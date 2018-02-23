من مهرجان "أسوان للمرأة".. داني جلوفر سفير الإنسانية في مصر





في عودة مرة أخري للأمن والاستقرار نرى النجم العالمي داني جلوفر في مشاهد إنسانية وملفتة خلال حضوره فعاليات مهرجان "أسوان للمرأة" المقام حاليًا بمحافظة أسوان، وتضمنت زيارته عدد من اللفتات الإنسانية، ويجب استغلالها لدعم السياحة والعودة مرة أخرى بقوة، ورصد "الفجر الفني" أهم اللفتات:-



زيارة القرية النوبية

استغل النجم داني جلوفر، زيارته للأسوان وقام بزيارة القرية النوبية، والتصفيق مع الأطفال في أجواء من البهجة حيث حرص علي رسم البسمة على وجوه الجميع وخاصة الأطفال.



