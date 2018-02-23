ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

من مهرجان "أسوان للمرأة".. داني جلوفر سفير الإنسانية في مصر

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:35 ص
من مهرجان أسوان للمرأة.. داني جلوفر سفير الإنسانية في مصر
طباعة
يارا أحمد
 


في عودة مرة أخري للأمن والاستقرار نرى النجم العالمي داني جلوفر في مشاهد إنسانية وملفتة خلال حضوره فعاليات مهرجان "أسوان للمرأة" المقام حاليًا بمحافظة أسوان، وتضمنت زيارته عدد من اللفتات الإنسانية، ويجب استغلالها لدعم السياحة والعودة مرة أخرى بقوة، ورصد "الفجر الفني" أهم اللفتات:-


زيارة القرية النوبية

استغل النجم داني جلوفر، زيارته للأسوان وقام بزيارة القرية النوبية، والتصفيق مع الأطفال في أجواء من البهجة حيث حرص علي رسم البسمة على وجوه الجميع وخاصة الأطفال.


زيارة مستشفي مجدي يعقوب:
وقام أيضا في لفتة إنسانية بزيارة مستشفى مجدي يعقوب، لعلاج القلب، وحرص على مشاركة المرضى وإلتقاط الصور التذكارية مع محبيه بالإضافة إلى رسم الابتسامة على وجوههم.


السلام على الجميع في "جراند أوتيل"

وعندما أقامت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة الأربعاء حفل عشاء رسمي، بفندق كتراكت أسوان، على شرف النجم العالمى داني جلوفر، وزوجته احتفاءً بحضورهما للمشاركة فى فعاليات المهرجان، وبحضور المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التى تحمل الدورة الثانية من المهرجان اسمها، حرص جلوفر، إلقاء السلام على الجميع وهو ما جعل الجميع ينبهرون أمام تواضعه.


يذكر أن النجم العالمي "جلوفر" وزوجته، قد وصلا إلى أسوان الأربعاء الماضي. للمشاركة في مهرجان "أسوان للمرأة".



المزيد عن: نجوم الفن مناضلة جزائرية مناضلة مشاهير مزيكا فن سينما دراما داني جلوفر الفجر الفني افلام المراة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
إتحاد بلعباس
مولودية وهران
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
نادي بارادو
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
18:00
-
إتحاد بسكرة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
-
x
15:35
-
حتا
النصر
-
x
15:35
-
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:50
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 5:10:03 AM