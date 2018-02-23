أحمد داوود يظهر التحول في شكله بصورة من طفولته
الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:28 ص
شيماء عطية
انضم الفنان أحمد داوود لقائمة الفنانين المشاركين بالتغريد على هاشتاج glowingup، حيث نشر صورة له في مرحلة المراهقة وأخرى بعد شهرته ليظهر التحول الكبير في شكله.
من ناحية أخرى، يعكف "داود" على تصوير دوره في فيلم "١٢٢"، والعمل من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل وأحمد الفيشاوي وتارا عماد ومحمود حجازي وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.
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