الوجه الملائكي الذي أبهر الجمهور.. أبرز المحطات في حياة حنان مطاوع (بروفايل)

مشوارها الفني



عودة قوية



إثبات موهبتها الإستثنائية



معلومات عن حياة حنان مطاوع:-











يحل اليوم الجمعة 23 فبراير عيد ميلاد الفنانة الجميلة حنان مطاوع، هي فنانة بسيطة تحمل وجه ملائكي ملامحها بريئة والذي وضعها في عدد من الأدوار الرومانسية والبريئة، من عائلة فنية كبيرة فهي نجلة الفنان الكبير كرم مطاوع والفنانة القديرة سهير المرشدي، تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية ولكن حبها للتمثيل دفعها لخوض التجربة، شاركت في أكثر من 60 عملا فنيا ما بين مسلسلات تلفزيونية وإذاعية وأفلام، وكانت بدايتها عام 2001 بدور مطربة بالمسلسل الشهير "حديث الصباح والمساء" والذي فتح لها أبواب المجد والشهرة.وتوالت أعمالها من خلال السينما والتليفزيون فقد قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة في الدراما التليفزيونية منها نجمة الجماهير، محمود المصري، الست أصيلة، سارة، أرض الرجال، دعوة فرح، آخر أيام الحب، لحظات حرجة، ليالي، أغلى من حياتي، أزمة سكر، دهشة، حب لا يموت.كما تنوعت أدوارها في السينما في عدد من الأعمال منها إوعى وشك، قص ولزق، الغابة، صياد اليمام، هليوبلس، حفلة منتصف الليل، وبعد الطوفان، وكان آخرها فيلم القشاش.حرصت في سباق دراما رمضان 2016 على تغيير جلدها وعودة قوية للجمهور أبهرت بها المشاهدين والمخرجين والنقاد، حيث وقف الجميع صامت أمام جبروت حنان مطاوع في شخصية "نيرمين" بمسلسل "ونوس" مع الفنان القدير يحيى الفخراني، حيث قدمت الشخصية بعبقرية وحرفية شديدة واهتمت بأدق التفاصيل مع حرصها على الظهور بدون أي ميكب في جميع أحداث المسلسل.وقد توقع المخرجين والنقاد أن تختار أدوارها بعناية بعد نجاح شخصيتها في "ونوس" وهذا ما فعلته في دراما رمضان 2017، حيث فاقت جميع التوقعات وأبهرت الجمهور بأدائها لـ 3 شخصيات مختلفة في 3 مسلسلات من أقوى مسلسلات الموسم لإشباع طاقتها التمثيلية، حيث قدمت "سارة" الصديقة المخلصة بخفة دمها في "حلاوة الدنيا"، و"ليلى" بنت البلد المكافحة البسيطة في "طاقة نور"، والست "عبلة" التي تحمل مشاعر وأحاسيس للجميع في "هذا المساء".* ولدت في 23 فبراير* برج الحوت* الأكل المفضل: الكشري - مكرونة بالبشاميل* صرحت أن شخصية "سارة" في "حلاوة الدنيا" هي الأقرب لشخصيتها في الحقيقة.* لها أخوين إيطاليين هما "عادل وكريم" من والدها الذي تزوج في شبابه من فتاة ايطالية خلال فترة بعثته الدراسية للخارج.* تزوجت في سبتمبر 2016 من المخرج أمير اليماني بعد علاقة صداقة طويلة جمعتهما.* تشارك حاليًا في تصوير 3 أعمال لدراما رمضان 2018 هم "طلعت روحي" مع نيقولا معوض، و"ضد مجهول" مع غادة عبدالرازق، و"الرحلة 710" مع باسل خياط.