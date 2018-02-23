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كفر الشيخ يجدد الثقة في الجهاز الفني ويفرض عقوبات على لاعبيه

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:14 ص
كفر الشيخ يجدد الثقة في الجهاز الفني ويفرض عقوبات على لاعبيه
كفر الشيخ
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إبراهيم زين
 

قرر مجلس إدارة فريق كفر الشيخ، تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد، خلال الأسابيع المتبقية من دوري القسم الثاني.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن المجلس قرر وقف جميع المستحقات المالية للاعبين، لحين تحسن النتائج، مع توقيع عقوبة مالية على اللاعبين عقب التعادل مع بني عبيد ليوسع الفارق مع الحرس المتصدر إلى 4 نقاط.

 

وعقد الجهاز الفني جلسة ودية مع اللاعبين للم الشمل من جديد للعودة للمنافسة على الصعود للممتاز.

 

كان كفر الشيخ قد تعادل على ملعبه أمام فريق بني عبيد 1-1 بالجولة الـ 21 للقسم الثاني، وعقب اللقاء تعرض محمود الزواوي كابو جمهور كفر الشيخ إلى الإغماء.

 

المزيد عن: كفر الشيخ رياضة تجديد الثقة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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