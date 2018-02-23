فتحي عبد الوهاب يظهر التحول في شكله بصورة من طفولته





انضم الفنان فتحي عبد الوهاب، لقائمة الفنانين المشاركين بالتغريد على هاشتاج glowingup حيث نشر صورة له في طفولته وأخرى بعد شهرته ليظهر التحول الكبير في شكله.





من ناحية أخرى، بدأ عبد الوهاب، تصوير دوره في مسلسل "عوالم خفية" والمقرر مشاركته في موسم رمضان المقبل، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، انتاج وإخراج رامي إمام، والمسلسل بطولة عادل إمام، هبة مجدي، مي سليم، بشرى.



