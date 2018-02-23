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رئيس بنك مصر: الشعب المصري غني و"عنده فلوس"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:40 ص
رئيس بنك مصر: الشعب المصري غني وعنده فلوس
محمد الأتربي- رئيس بنك مصر
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نعيم يوسف
 
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن الشعب المصري غني و"عنده فلوس".

وأضاف "الأتربي" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على التلفزيون المصري، أنه "لازم الغني يدي الفقير"، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس دور الحكومة بمفردها.

وتابع رئيس بنك مصر، أنه قبل قرار تخفيض سعر الفائدة جاء لهم في يوم واحد 900 مليون جنيه، في بنك مصر.

وكشف أنه بعد تخفيض سعر الفائدة أنشأ البنك شهادتين واحدة بـ17%، والأخرى بـ15%، وجمع البنك مليار و450 مليون على الشهادة الأولى، في خمس أيام فقط، والشهادة الأخرى 560 مليون.
المزيد عن: محمد الأتربي رشا نبيل بنك مصر الشعب المصري
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