مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار بشأن الغوطة الشرقية في سوريا
الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:10 ص
الفجر
أجل مجلس الأمن الدولي عملية التصويت على مشروع القرار حول الهدنة في سوريا، بما في ذلك الغوطة الشرقية لدمشق، التي تقدمت به الكويت والسويد، حتى اليوم الجمعة.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى أن مجلس الأمن عقد جلسة الخميس لاعتماد مشروع قرار تقدمت به الكويت (رئيس أعمال المجلس للشهر الجاري) والسويد (العضو في المجلس) الأمر الذي من شأنه في حال الموافقة على المشروع أن يتم فرض هدنة إنسانية مدتها 30 يوما لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين منذ خمس سنوات وفقا للصحيفة.