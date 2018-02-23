حقيقة دخول أغاني "الهضبة" في مناهج التعليم (فيديو)





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل أحد الفصول التعليمية بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي وظهر فيها "مدرس" وهو يغني مقطعًا من أغنية "نغمة الحرمان" للهضبة عمرو دياب، ويرددها وراءه الأطفال.





الأمر قوبل بسخرية من النشطاء، بينما استنكر البعض تحفيظ الأطفال الأغاني في هذه المرحلة العمرية.



