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حقيقة دخول أغاني "الهضبة" في مناهج التعليم (فيديو)

الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:11 ص
حقيقة دخول أغاني الهضبة في مناهج التعليم (فيديو)
عمرو دياب
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شيماء الشاهيني
 


تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل أحد الفصول التعليمية بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي وظهر فيها "مدرس" وهو يغني مقطعًا من أغنية "نغمة الحرمان" للهضبة عمرو دياب، ويرددها وراءه الأطفال.


الأمر قوبل بسخرية من النشطاء، بينما استنكر البعض تحفيظ الأطفال الأغاني في هذه المرحلة العمرية.


ولكن تبين أن "المدرس" الشاب، هو المسؤول عن تعليم الموسيقى في المدرسة، وأن الفيديو ترفيهي، وهو ما وضحه أحد زملائه للأشخاص الذين هاجموه، واعتبروا أن ذلك استغلالا للأطفال من أجل الشهرة.



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