حقيقة دخول أغاني "الهضبة" في مناهج التعليم (فيديو)
الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:11 ص
شيماء الشاهيني
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من داخل أحد الفصول التعليمية بمرحلة ما قبل التعليم الأساسي وظهر فيها "مدرس" وهو يغني مقطعًا من أغنية "نغمة الحرمان" للهضبة عمرو دياب، ويرددها وراءه الأطفال.
الأمر قوبل بسخرية من النشطاء، بينما استنكر البعض تحفيظ الأطفال الأغاني في هذه المرحلة العمرية.
ولكن تبين أن "المدرس" الشاب، هو المسؤول عن تعليم الموسيقى في المدرسة، وأن الفيديو ترفيهي، وهو ما وضحه أحد زملائه للأشخاص الذين هاجموه، واعتبروا أن ذلك استغلالا للأطفال من أجل الشهرة.
المزيد عن: نغمة الحرمان نجوم الفن مناهج التعليم مشاهير مزيكا فن عمرو دياب سينما دراما الهضبة الفجر الفني اغاني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن