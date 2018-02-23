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"الأورمان": وثيقة "أمان" هي إعادة الاعتبار للإنسان المهمل من عشرات السنين

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:16 ص
الأورمان: وثيقة أمان هي إعادة الاعتبار للإنسان المهمل من عشرات السنين
اللواء ممدوح شعبان
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نعيم يوسف
 
أشاد اللواء ممدوح شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بوثيقة "أمان" التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأمين حياة العمال الغير مؤمن عليهم.

وقال "شعبان" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي تقدمه رشا نبيل، على التلفزيون المصري، إن هذه الشهادة هي إعادة اعتبار للإنسان الذي تم إهماله عشرات السنين.

وأشار إلى أن البنوك الوطنية لم تربح من هذه الشهادات، ولكن هذا دورها ولولا البنوك الوطنية لن تتم هذه الشهادة.
المزيد عن: وثيقة أمان السيسي البنوك الوطنية الأورمان
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