أحمد فهمي لـ"سلمى أبو ضيف": "لو مرتبط بواحدة زيك هربطها في الكرسي"









وعلق فهمي خلال برنامج "قعدة رجالة" على قناة DMC، قائلًا: "أنا لو مرتبط بـواحدة زي سلمي هربطها في الكرسي!".











أوضحت الفنانة سلمى أبو ضيف، إن المرأة تقع على عاتقها مسئولية أكبر من الرجل، حيث انها تتحمل أعباء المنزل بالاضافة إلى عملها وربما تقوم بمساعدة الرجل فى عمله أيضا، وعبر الفنان أحمد فهمي عن انزعاجه من الطريقة التى تتحدث بها أبو ضيف.