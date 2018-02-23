بعد جملة السيسي "إحنا جبنا جون".. القرموطي يستضيف مواطنا بـ"ماكيت ملعب" (فيديو)
الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:29 ص
نعيم يوسف
استضاف الإعلامي جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة النهار الفضائية، مواطنا لديه ماكيت "ملعب" على الهواء لشرح الجملة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إحنا جبنا جون يا مصريين".
وأوضح "ياسر أحمد"، صاحب الماكيت، أن قرارات الرئيس ستؤدي إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا، واستيراد الغاز من الدول المختلفة لكي يتم تسييله ونقله وبيعه، موضحا أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل فقط ستحصل مصر من خلالها على 22 مليار دولار.
وأوضح "ياسر أحمد"، صاحب الماكيت، أن قرارات الرئيس ستؤدي إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا، واستيراد الغاز من الدول المختلفة لكي يتم تسييله ونقله وبيعه، موضحا أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل فقط ستحصل مصر من خلالها على 22 مليار دولار.
وأعرب "القرموطي" عن إعجابه بجملة الرئيس، قائلا: "حسيت إنه المدير الفني للدولة المصرية وليس رئيس".
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