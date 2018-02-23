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عاجل.. "الأمطار" تتسبب في حادث سير لسيارة يستقلها "نائبي بني سويف"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:06 ص
عاجل.. الأمطار تتسبب في حادث سير لسيارة يستقلها نائبي بني سويف
النائبان بدوى النويشي ومحمد كساب
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احمد فتحى الدسوقي
 
نجا النائبان محمد كساب، عضو مجلس النواب عن دائرة إهناسيا وبدوى النويشي، عضو المجلس عن دائرة الواسطي، من حادث انقلاب سيارتهما بالطريق الصحراوى الشرقي بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأكد النائب بدوى النويشي، أن الحادث بسيط ولم ينتج عنه أى إصابات، حيث انفجر أحد إطارات سيارة النائب محمد كساب، التى يستقلاها أثناء عودتهما من القاهرة عقب حضورهما مؤتمر ائتلاف دعم مصر.

وأضاف النائب أن الأمطار وسوء الأحوال الجوية تسببت فى عدم تمكن سائق السيارة من التحكم بإمكان فى عجلة القيادة، ما تسبب فى اصطدامها من الجانب بكتلة خرسانية يبدو أنه حواجز الطريق فانفجر الإطار ولم ينتج عن الحادث أى إصابات.

وقال النائب محمد كساب، أنه تم الاستعانة بأحد الفنيين من إحدي محطات الوقود على الطريق الصحراوى الشرقي، لاستبدال إطار السيارة واستأنفا رحلة عودتهما إلى بني سويف، مؤكدا أنهما لما يصيبا بأى مكروه.
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