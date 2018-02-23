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سفير الكويت بالقاهرة: ثلث جيشنا شارك بحرب أكتوبر

الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:46 ص
سفير الكويت بالقاهرة: ثلث جيشنا شارك بحرب أكتوبر
سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ
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نعيم يوسف
 
قال سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، إنه سعيد بما وصلت له العلاقات المصرية الكويتية من التآخي وامتزاج في الدم، مشددا على أن العلاقة بدأت بين البلدين من قبل استقلال بلاده، وعندما أتى أول طالب كويتي إلى مصر عام 1903.

وأضاف "الذويخ"، خلال لقاء مع قناة "ON live" الفضائية، أنه كانت هناك تبادلات تجارية، حيث أن الكويت كانت تشتهر بتجارة اللؤلؤ، وكان هناك تواصل تجاري مع مصر.

وتابع السفير الكويتي، أن ثلث الجيش الكويتى شارك فى حرب أكتوبر لتحرير الأراضى المصرية من العدوان الإسرائيلى ما أسفر عن 42 شهيدا كويتيا، كما أن الجيش المصرى شارك فى تحرير الأراضى الكويتية عام 1990 من الغازى العراقى.

وشدد على أن هذا الأمر مازال موجود فى وجدان كل مواطن كويتى ولا ننسى دور مصر فى ذلك، لافتا إلى أن جمال عبدالناصر أرسل أيضا جيشًا مصريًا عام 1961 لحماية الكويت من الاطماع العراقية فى ذلك الوقت.
المزيد عن: مصر حرب أكتوبر الكويت السفير الكويتي
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