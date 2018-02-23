مستشار بأكاديمية ناصر: قلة عدد القتلى الإرهابيين دليل على احترافية "سيناء 2018"



وأضاف "الحلبي" في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن هذا الأمر مؤشر هام جدًا، والأمر لا يتعلق فقد بالدعم الخارجي بالإمكانيات، بل التدريب أيضا، ووضع الخطط والأساليب الجديدة للعمليات الإرهابية.



ولفت المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية إلى أن هذه العملية تمت باحتراف كبير، وبعض الإرهابيين بدأوا يستسلمون، وقلة عدد القتلى من الإرهابيين دليل على احترافية العملية.

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الأعداد الكبيرة للأهداف التي تم تدميرها في العملية العسكرية الشاملة، يؤكد أن إمكانيات الإرهابيين أكبر منهم والدعم الخارجي واضح.