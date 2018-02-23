ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مستشار بأكاديمية ناصر: قلة عدد القتلى الإرهابيين دليل على احترافية "سيناء 2018"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 02:57 ص
مستشار بأكاديمية ناصر: قلة عدد القتلى الإرهابيين دليل على احترافية سيناء 2018
اللواء هشام الحلبي
طباعة
نعيم يوسف
 
قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الأعداد الكبيرة للأهداف التي تم تدميرها في العملية العسكرية الشاملة، يؤكد أن إمكانيات الإرهابيين أكبر منهم والدعم الخارجي واضح.

وأضاف "الحلبي" في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن هذا الأمر مؤشر هام جدًا، والأمر لا يتعلق فقد بالدعم الخارجي بالإمكانيات، بل التدريب أيضا، ووضع الخطط والأساليب الجديدة للعمليات الإرهابية.

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية إلى أن هذه العملية تمت باحتراف كبير، وبعض الإرهابيين بدأوا يستسلمون، وقلة عدد القتلى من الإرهابيين دليل على احترافية العملية.
المزيد عن: هشام الحلبي سيناء 2018 العملية العسكرية أكاديمية ناصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعد الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
إتحاد بلعباس
مولودية وهران
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
نادي بارادو
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
18:00
-
إتحاد بسكرة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
-
x
15:35
-
حتا
النصر
-
x
15:35
-
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:50
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 5:10:20 AM