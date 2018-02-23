أبرز أخبار التوك شو الخميس 22/2/2018: موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب
الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:11 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نقيب الصحفيين: عودة الريادة للإعلام لا يقل أهمية عن الحرب على الإرهاب (فيديو)
أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن عودة الريادة للإعلام لا يقل أهمية عن الحرب على الإرهاب وخطوات التنمية في البلاد.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نقيب الصحفيين: عودة الريادة للإعلام لا يقل أهمية عن الحرب على الإرهاب (فيديو)
أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن عودة الريادة للإعلام لا يقل أهمية عن الحرب على الإرهاب وخطوات التنمية في البلاد.
"الرئاسة": تصريحات السيسي حول صفقة الغاز كانت وافية وواضحة
أكد الدكتور باسم راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين حول استيراد الغاز الإسرائيلي، أزالت الكثير من اللغط، متابعا أن هذه التصريحات كانت وافية وكاشفة لأبعاد الموضوع للرأي العام.
أكد الدكتور باسم راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين حول استيراد الغاز الإسرائيلي، أزالت الكثير من اللغط، متابعا أن هذه التصريحات كانت وافية وكاشفة لأبعاد الموضوع للرأي العام.
موسى مصطفى: أعمل دون دعم أو مساندة.. وليس لدي إنجازات على أرض الواقع
قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه لن يستطيع عمل دعاية كثيرة نظرًا لتكلفتها العالية وضيق الوقت، معقبًا: "أنا بشتغل بدون دعم أو مساندة من أي شخص خارج أسرتي، وأعمل في حدود إمكانياتي".
قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه لن يستطيع عمل دعاية كثيرة نظرًا لتكلفتها العالية وضيق الوقت، معقبًا: "أنا بشتغل بدون دعم أو مساندة من أي شخص خارج أسرتي، وأعمل في حدود إمكانياتي".
موسى مصطفى: "مش داخل الانتخابات عشان أنافس السيسي"
قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه سيعمل على انكماش المشاريع القومية، وسيستخدم الأموال الباقية في تنمية ما تم انجازه من مشاريع لكي يشعر المواطن بتحسن حال المعيشة، معقبًا: "أنا مش داخل أنافس السيسي، احنا كلنا بنخدم البلد".
قال موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه سيعمل على انكماش المشاريع القومية، وسيستخدم الأموال الباقية في تنمية ما تم انجازه من مشاريع لكي يشعر المواطن بتحسن حال المعيشة، معقبًا: "أنا مش داخل أنافس السيسي، احنا كلنا بنخدم البلد".
عضو "القومي لحقوق الإنسان": أهالي سيناء يستقبلون القوات المسلحة بالزغاريد (فيديو)
قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القنوات التى تعمل لصالح الجماعات الإرهابية تحاول تشوية صورة رجال الجيش المصري، مشددًا على أن أهالى سيناء كانوا يستقبلوا رجال القوات المسلحة والشرطة بالزغاريد أثناء تفتيش منازلهم؛ لعلمهم بأن الجيش المصري يحميهم.
قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القنوات التى تعمل لصالح الجماعات الإرهابية تحاول تشوية صورة رجال الجيش المصري، مشددًا على أن أهالى سيناء كانوا يستقبلوا رجال القوات المسلحة والشرطة بالزغاريد أثناء تفتيش منازلهم؛ لعلمهم بأن الجيش المصري يحميهم.
برلماني يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب
قال جازي سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الوضع الأمني في شمال سيناء آمن بنسبة 100%، والقوات المسلحة سيطرت على مناطق لم تكن تسيطر عليها خلال المرحلة السابقة، لافتَا إلى أن الجيش سيعلن خلال شهر أو أقل عن سيناء بلا إرهاب.
الهيئة العامة للاستعلامات تعتمد 680 مراسلًا أجنبيًا لتغطية الانتخابات الرئاسية
اعتمدت الهيئة العامة للاستعلامات 680 مراسلًا أجنبيًا للتغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية.
قال جازي سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن الوضع الأمني في شمال سيناء آمن بنسبة 100%، والقوات المسلحة سيطرت على مناطق لم تكن تسيطر عليها خلال المرحلة السابقة، لافتَا إلى أن الجيش سيعلن خلال شهر أو أقل عن سيناء بلا إرهاب.
الهيئة العامة للاستعلامات تعتمد 680 مراسلًا أجنبيًا لتغطية الانتخابات الرئاسية
اعتمدت الهيئة العامة للاستعلامات 680 مراسلًا أجنبيًا للتغطية الإعلامية في الانتخابات الرئاسية.
إحدى أهالي سيناء: "المصريون رضعوا وطنية من صدور أمهاتهم" (فيديو)
قالت ثناء جلبانة، إحدى سيدات سيناء، إن الوطنية شيىء فطري لدى المصريين، مضيفة: "المصريين رضعوا وطنية من صدور أمهاتهم".
قالت ثناء جلبانة، إحدى سيدات سيناء، إن الوطنية شيىء فطري لدى المصريين، مضيفة: "المصريين رضعوا وطنية من صدور أمهاتهم".
والدة شهيد تزغرد على الهواء: "راح لعروسته من حور العين"
عرض برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، مقطع فيديو لـ والدة الشهيد محمد حلمي عبدالجليل، أطلقت خلاله الزغاريد، قائلة: "رايح لعروسته، شوفت عروسته في الحلم من 3 أيام وكانت من حور العين، في الجنة ونعيمها يا ولدي يا بطلي".
عرض برنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، مقطع فيديو لـ والدة الشهيد محمد حلمي عبدالجليل، أطلقت خلاله الزغاريد، قائلة: "رايح لعروسته، شوفت عروسته في الحلم من 3 أيام وكانت من حور العين، في الجنة ونعيمها يا ولدي يا بطلي".
أسامة هيكل: الإعلام أصبح خارجًا عن سيطرة الحكومات
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الإعلام تطور بشكل مذهل، وأصبح لا يمكن السيطرة عليه من قبل الحكومات، وأي سياسي في العالم يجب أن يفكر كيف سيتعامل مع الإعلام.
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن الإعلام تطور بشكل مذهل، وأصبح لا يمكن السيطرة عليه من قبل الحكومات، وأي سياسي في العالم يجب أن يفكر كيف سيتعامل مع الإعلام.
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