"الإسكان": أدخلنا الصرف الصحي لـ20% من قرى مصر

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشكلة الصرف الصحي ليست مشكلة قرية أو قريتين، مشيرًا إلى 80% من قرى مصر في حاجة إلى تغطية الصرف الصحي.



وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن مصر قامت بإدخال الصرف الصحي إلى 20% من القرى فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بإدخال الصرف إلى أكبر قدر ممكن من قرى مصر المرحلة المقبلة.

