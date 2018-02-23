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"الإسكان": أدخلنا الصرف الصحي لـ20% من قرى مصر

الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:25 ص
الإسكان: أدخلنا الصرف الصحي لـ20% من قرى مصر
هاني يونس
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كساب أحمد
 
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشكلة الصرف الصحي ليست مشكلة قرية أو قريتين، مشيرًا إلى 80% من قرى مصر في حاجة إلى تغطية الصرف الصحي.

وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن مصر قامت بإدخال الصرف الصحي إلى 20% من القرى فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بإدخال الصرف إلى أكبر قدر ممكن من قرى مصر المرحلة المقبلة.
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