"الإسكان": أدخلنا الصرف الصحي لـ20% من قرى مصر
الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:25 ص
كساب أحمد
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشكلة الصرف الصحي ليست مشكلة قرية أو قريتين، مشيرًا إلى 80% من قرى مصر في حاجة إلى تغطية الصرف الصحي.
وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن مصر قامت بإدخال الصرف الصحي إلى 20% من القرى فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بإدخال الصرف إلى أكبر قدر ممكن من قرى مصر المرحلة المقبلة.
وتابع "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن مصر قامت بإدخال الصرف الصحي إلى 20% من القرى فقط، والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بإدخال الصرف إلى أكبر قدر ممكن من قرى مصر المرحلة المقبلة.