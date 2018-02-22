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حكايات "الشعراوي" بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة (صور)

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:53 م
حكايات الشعراوي بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة (صور)
حكايات "الشعراوي" بالمركز الثقافي الروسي
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الفجر الفني
 

افتتح الكسي بروكين نائب مدير المركز الثقافي الروسي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي معرض "حكايات" للفنان بكر الشعراوي، وذلك بقاعة المعارض الكبرى بالمركز الثقافي الروسي، حيث استعرض الفنان الشعراوي 40 لوحة بالزيت والألوان المائية بألوانها المبهجة وموضوعاتها المتنوعة، قدم في كل لوحة حكاية قائمة بذاتها ما بين عالم التعبيرية والسريالية والواقعية عكست العالم الداخلي للفنان وقدراته الفائقة في تقديم موضوعات في اطار من التناغم اللوني والانسجام التكويني، حيث تناول الفنان بكثير من الرمزية الصراعات الانسانية بين السلم والحرب والتعصب القومي والصراعات الدينية، والعلاقة بين الرجل والمرأة، وانحازت ريشة الفنان لانسانية الانسان والرغبة في حياة امنة سلمية بعيدا عن عنف الصراعات.

 

من جانبه صرح شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن معرض الفنان بكر الشعراوي هو الأول في مصر حيث انه مقيم إقامة دائمة في استراليا، وجاء معرضه الأول لمد جسور التواصل الفني مع الوطن الأم، والخروج من عالم الغربة.

حكايات "الشعراوي" بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة (صور)
حكايات "الشعراوي" بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة (صور)
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