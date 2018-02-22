1850لاعب ولاعبه يتنافسون في أكبر بطوله للجمهوريه لكرة السرعه باستاد القاهرة

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تنطلق اليوم بطولة الجمهورية للناشئين لكرة السرعة، علي صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمدينة نصر بمشاركة 1850 لاعبًا ولاعبة يمثلون 40 ناديًا وهيئة يتنافسون من أجل الحصول علي لقب البطولة.

وتستمر البطولة أيام 22 ، 23 ، 24 من فبراير الجارى وتستكمل أيام 1 ، 2 مارس القادم، وأكد المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي للعبة أن بطولة الجمهورية للناشئين هذا العام هي الأكبر علي مستوي البطولات الـ33 السابقة، وأن الأعداد المشاركة بها هي أعداد تاريخية وأكد عمرو حسين أن اللعبة تزيد انتشارًا وجذبًا بعد الاهتمام الإعلامي الملحوظ مؤخرا بتغطية أخبار رياضة كرة السرعه.. وتحظي باهتمام كبير من جميع المهتمين برياضات ذات النشأة المصرية وكذلك من وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الوزير المهندس خالد عبدالعزيز.