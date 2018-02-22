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"الأزهر" ينعي استشهاد 7 من رجال القوات المسلحة بسيناء

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:51 م
الأزهر ينعي استشهاد 7 من رجال القوات المسلحة بسيناء
أرشيفية
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نعى الأزهر الشريف، استشهاد 7 من رجال القوات المسلحة، وإصابة 6 آخرين، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، منذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، الرامية إلى تطهير سيناء من أوكار الإرهاب وفلوله. 

وشدد الأزهر الشريف على اعتزازه بالتضحيات والبطولات المشهودة التي يسطرها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل القضاء على عصابات الإفساد والإرهاب، كما يؤكد ثقته في القوات المسلحة وفي قدرتها على اجتثاث تلك البؤر الإرهابية.   

وتقدم الأزهر بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.
 

المزيد عن: مصر سيناء 2018 سيناء القوات المسلحة الازهر الشريف استشهاد 7
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