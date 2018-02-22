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"مستثمرو أكتوبر": افتتاح مراكز لخدمة المستثمرين يدعم اللامركزية

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:44 م
مستثمرو أكتوبر: افتتاح مراكز لخدمة المستثمرين يدعم اللامركزية
سحر نصر- وزيرة الاستثمار
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أحمد فشير
 
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لأفرع جديدة تابعة لوزارة الاستثمار بهدف تعزيز وتسهيل الاستثمارات وتدفقها من خلال التنوع الجغرافي كما يعزز من اللامركزية ويصب في صالح الاستثمار والاقتصاد.

وأكدت عصام، في بيان، اليوم، أن افتتاح الرئيس السيسي لمراكز خدمات المستثمرين في مدينة 6 أكتوبر وجمصة عبر الفيديو كونفرانس يعزز من الفرص القوية التي توجد في مدينة أكتوبر والتي تعد عاصمة الاستثمار بمصر.

وشددت على أن الوعي السياسي للدولة وتنوع الخدمات الاستثمارية وتقاربها للمستثمرين في المناطق المحيطة بهم يدفع برجال الأعمال إلى ضخ المزيد من الاستثمارات على المدي القصير والطويل، ويؤكد توجه الدولة لحل مشكلات نوعية ربما كانت تعيق دفع الاستثمار للأمام.

وشهد الرئيس السيسي، في وقت سابق، افتتاح مراكز لخدمة المستثمرين في مدينتي السادس من أكتوبر وجمصة عبر الفيديو كونفرنس من داخل وزارة الاستثمار.


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