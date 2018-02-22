منه فضالي: والدتي رفضت تحقيق حلم حياتي لهذا السبب!
الخميس 22/فبراير/2018 - 04:42 م
مريانا يوسف
أكدت الفنانة منه فضالي، أن حلم حياتها أن تعمل مضيفة طيران وأن والدتها هي من منعتها في تحقيق حلمها.
وأضافت "فضالي" خلال حلولها ضيفة علي
برنامج "الليلة عندك"مع الإعلامي فادي إبراهيم والمذاع علي راديو 9090،
أن سبب منعها من تحقيق حلمها هو خوف والدتها عليها.
وتابعت بأنها لم تدرس التمثيل فهو يعتمد علي
الإحساس فقط، وأنها تخرجت من كلية السياحة والفنادق.
المزيد عن: نجوم الفن منه فضالي مضيفة طيران مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما راديو 9090 دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 9090 2017