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منه فضالي: والدتي رفضت تحقيق حلم حياتي لهذا السبب!

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:42 م
منه فضالي: والدتي رفضت تحقيق حلم حياتي لهذا السبب!
منه فضالي ووالدتها
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مريانا يوسف
 

أكدت الفنانة منه فضالي، أن حلم حياتها أن تعمل مضيفة طيران وأن والدتها هي من منعتها في تحقيق حلمها.

 

وأضافت "فضالي" خلال حلولها ضيفة علي برنامج "الليلة عندك"مع الإعلامي فادي إبراهيم والمذاع علي راديو 9090، أن سبب منعها من تحقيق حلمها هو خوف والدتها عليها.

 

وتابعت بأنها لم تدرس التمثيل فهو يعتمد علي الإحساس فقط، وأنها تخرجت من كلية السياحة والفنادق.

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