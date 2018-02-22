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ضبط نصف طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:42 م
ضبط نصف طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم
أسمدة - أرشيفية
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ريهام على
 
تمكن ضباط مباحث التموين بالفيوم، من ضبط صاحب محل أسمدة زراعية بمركز طامية، لحيازته كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الهامى، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "رمضان. ر. ع"، 43 سنة، صاحب محل أسمدة زراعية، بمركز طامية، لحيازته 600 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، بقصدإعادة بيعها بالسوق السوداء.

تحرر محضر رقم 55 لسنة 2018 جنح، أمن دولة طوارئ مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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