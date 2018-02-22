رئيس برشلونة: أشكر سيرجي روبيرتو علي القيم التي يعكسها
الخميس 22/فبراير/2018 - 04:39 م
عمر عبدالعزيز
أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن هذا اليوم من نوع خاص جدًا، لأن النادي جدد للاعب مهم في الفريق وهو سيرجي روبيرتو.
وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي: "كان هدفنا استمرار سيرجي معناً، أريد أن أشكره على القيم التي يعكسها".
وأضاف: "لقد أصبح سيرجي لاعب أساسي، ونحن جميعاً نتذكر هدفه ضد باريس أو انطلاقته في البرنابيو".
وواصل: "من الرائع أن يستمر معنا سيرجي على الرغم من العروض الجيدة التي قدمت له من أندية أخرى"
وأتم: "روبيرتو قرر البقاء في برشلونة، هذا هو منزله".
المزيد عن: كورة سيرجي روبيرتو رياضة برشلونة