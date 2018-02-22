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رئيس برشلونة: أشكر سيرجي روبيرتو علي القيم التي يعكسها

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:39 م
رئيس برشلونة: أشكر سيرجي روبيرتو علي القيم التي يعكسها
سيرجي روبيرتو
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عمر عبدالعزيز
 

أكد جوسيب ماريا ‏بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن هذا اليوم من نوع خاص جدًا، لأن النادي جدد للاعب مهم في الفريق وهو سيرجي روبيرتو.


وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي: "كان هدفنا استمرار سيرجي معناً، أريد أن أشكره على القيم التي يعكسها".


وأضاف: "‏لقد أصبح سيرجي لاعب أساسي، ونحن جميعاً نتذكر هدفه ضد باريس أو انطلاقته في البرنابيو".


وواصل: "‏من الرائع أن يستمر معنا سيرجي على الرغم من العروض الجيدة التي قدمت له من أندية أخرى"


وأتم: "‏روبيرتو قرر البقاء في برشلونة، هذا هو منزله".

المزيد عن: كورة سيرجي روبيرتو رياضة برشلونة
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