رئيس برشلونة: أشكر سيرجي روبيرتو علي القيم التي يعكسها

أكد جوسيب ماريا ‏بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن هذا اليوم من نوع خاص جدًا، لأن النادي جدد للاعب مهم في الفريق وهو سيرجي روبيرتو.





وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي: "كان هدفنا استمرار سيرجي معناً، أريد أن أشكره على القيم التي يعكسها".



