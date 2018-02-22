تفويض الدكتور عماد عتمان بتسيير أعمال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتفويض الدكتور عماد عتمان عميد كلية الهندسة بتسيير أعمال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لحين صدور قرار بتعيين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.



جدير بالذكر، أن الدكتور عماد عتمان حصل على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة جامعة المنصورة في1983، وعين معيدًا بقسم هندسة الإنشاءات بهندسة طنطا في يناير 1984، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1990.



ودرجة الدكتوراه من جامعة ليدز بإنجلترا عام 1999 وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في فبراير 2011، وكان قد صدر له قرار جمهوري رقم 610 لسنة 2017 بتعينه عميدًا للكلية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 23 نوفمبر 2017.