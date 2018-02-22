6 رسائل جديدة من المتحدث العسكري بشأن "سيناء 2018".. تعرف عليهم

عقد المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعي، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض آخر تطورات العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وجه خلاله عدة رسائل للمصريين.

يشار إلى أن القوات المسلحة أطلقت عملية عسكرية شاملة سيناء 2018 قبل أيام لاجتثات العناصر الإرهابية والمتطرفة فى سيناء وباقى أنحاء الجمهورية، ونجحت القوات المسلحة وعناصر الشرطة المدنية من ضبط وتصفية العديد من العناصر الإرهابية والبؤر التكفيرية.

مستمرون في دك معاقل الإرهاب

و قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن القوات المسلحة مستمرة في دك معاقل الإرهاب في كافة ربوع سيناء، مشيرًا إلى أن قوات حرس الحدود تقوم بتأمين مجرى قناة السويس.

وأشار "الرفاعي"، إلى أن بقية التشكيلات التعبوية تواصل عملياتها بالتعاون مع قوات الداخلية لتأمين المحافظات، حيث يتم تأمين أكثر من 500 كمين، لافتًا أنه تم تنفيذ مناورة بحرية مصرية فرنسية بالبحر المتوسط لتأمين الأهداف الحيوية أعالي البحار.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، أنهم يعملون على تقديم كافة الخدمات لأهالي سيناء الشرفاء، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأماكن التي تم مهاجمتها.

رسالة خاصة لوسائل الإعلام

ودعا "الرفاعي"، وسائل الإعلام إلى أنه يجب الإلتزام ببيانات القوات المسلحة حول العملية الشاملة بسيناء، موضحً أنه تم تدمير 112 عربة، و269 دراجة نارية، و14 سيارة دفع رباعي، وضبط 99 فرد خرطوش.

"سيناء 2018".. شاملة محافظات مصر

وأوضح أن العملية الشاملة على كافة محافظات الجمهورية وليس فقط سيناء، مشيرًا إلى أن العناصر الإرهابية لن تستطع الهروب إلى المحافظات، مؤكدًا أنه تم حصرهم في أماكن البؤر الإرهابية.

وعن معبر رفح، نوه بأنه لا يجب الربط بين معبر رفح وأي عملية إرهابية تحدث، موضحًا أنه يتم فتح معبر رفح بصور استثنائية لأمور معينة كعبور حالات مرضية.

مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

وأشار إلى أن مصر تتعاون مع كافة الأطراف والدول الصديقة التي يمكن أن تمدنا بمعلومات، معقبًا: "مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".

دور أهالي سيناء

وأردف أن أهالي سيناء يقدمون الدعم المعنوي والمعلوماتي للقوات العسكرية والتي تساهم في ضبط البؤر الإرهابية.

تأمين الجيش للانتخابات

واستطرد أن القوات المسلحة ستتواجد في تأمين كافة المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع قوات الشرطة، معقبًا: "تعودنا على القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد".