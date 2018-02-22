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البطالة في دول "التعاون الاسلامي" أعلى من المتوسط العالمي

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:30 م
البطالة في دول التعاون الاسلامي أعلى من المتوسط العالمي
أرشيفية
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أ ش أ
 
أكد وزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن متوسط معدلات البطالة في الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ 7.4% وهو معدل فوق المتوسط العالمي.

جاء ذلك خلال ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أقر الوزراء بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بوصفها محركا قويا للإنتاجية والنمو الاقتصادي ورفع مستوى التماسك الاجتماعي مشيرين إلى التزامهم بزيادة الجهود لبناء المهارات اللازمة للعمل والحياة وتعزيز الصلة بين التعليم والتوظيف.

وشدد الوزراء على أن إتاحة فرص أفضل للعمل للشرائح الضعيفة خاصة الشباب والنساء يظل هدفا رئيسيا لمنظمة التعاون الإسلامي وجزءا لا يتجزأ من جدول أعمالها الإنمائي.
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