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رئيس "الوطنية للصحافة" يوضح أسباب ارتفاع ديون المؤسسات القومية

الخميس 22/فبراير/2018 - 04:32 م
رئيس الوطنية للصحافة يوضح أسباب ارتفاع ديون المؤسسات القومية
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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ميسون أبو الحسن - تصوير: محمد لطفي
 

 

 

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ديون المؤسسات الصحفية القومية تنقسم لأنواع، أبرزها ديون المعاشات والتأمينات وديون البنوك، وأخرى قديمة مثل ديون أرباح السنوات التجارية، مؤكدًا أن كل دين يحتاج طريقة معينة للتعامل معه، مستشهدًا بديون التأمينا والمعاشات التي يصعب إسقاطها،  مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت في جدولة تلك الديون، وأن تلتزم كافة المؤسسات بدفع الحصة الخاصة بها.


 

أما الديون البنكية أكد "جبر" في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الهيئة ستعمل على التفاوض بشأنها، فمن المُلاحظ أن بعض الدين قد يكون مثلًا 50 مليون جنيه، ويرتفع لميار، نظرًا لتراكم الفوائد والتراكمات، وهو ما يستوجب أن تعمل الهيئة على إسقاط هذه الأأعباء وتنظيف الدين، ثم البدء في تحديد إمكانيات السداد لكل مؤسسة.

 

 

وأضاف أن برنامج إصلاح المؤسسات القومية، الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تستهدف الانتهاء من إصلاح كافة المؤسسات خلال ثلاث3 سنوات فقط، حتى تصل المؤسسات القومية للتوازن بين النفقات والأرباح، ومضى على هذا البرنامج نحو 6 أشهر، مؤكدًا أن الدعم الذي تحصل عليه المؤسسات، سيتراجع بنسبة لن تقل عن 35% أو 40%.\



المزيد عن: كرم جبر الوطنية للصحافة إصلاح المؤسسات القومية أخبار مصر
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