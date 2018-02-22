منه فضالي تكشف عن الاسم المفضل لها.. وتؤكد: "لو خلفت بنت هسميها نفس الاسم"

حلت النجمة منه فضالي، اليوم، ضيفة علي برنامج "الليلة عندك" مع الإعلامي فادي إبراهيم، المذاع علي راديو 9090، في حلقة تحدثت فيها عن أعمالها الفنية وتفاصيل حياتها الشخصية.

وخلال الحلقة كشفت "منه" أنها كانت تتمنى أن يكون اسمها "فريدة"، وقالت: " نفسي لما أتجوز أخلف بنت وأسميها فريدة".

"الليلة عندك" يذاع كل يوم خميس، في تمام الرابعة عصرًا، علي إذاعة الراديو 9090.