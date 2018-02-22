ضبط متهمين هاربين من قضية تعدٍ على موظف وسرقة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالفيوم، من ضبط متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما،فى قضيتى تعدى على موظف وسرقة، بمركز طامية.



كان اللواء خالد شلبي، مديرأمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط كل من "رمضان. م. م"، 44 سنة، عامل، ومقيم بالهيئة بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية، السابق اتهامه في قضية "ضرب"، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 2891 لسنة 2018 جنح مركزشرطة طامية بتهمة التعدي على موظف، و"حمادة. ح. ع" 18 سنة، عامل، ومقيم بالجبلاية ببندر طامية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 3077 لسنة 2018 جنح مركز شرطة طامية، بتهمة السرقة.



وأحيل المتهمين إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق.

