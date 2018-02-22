إكرامي يعود لتدريبات الأهلي.. وأبوالعلا يقود التدريبات البدنية

انتظم شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم الخميس إستعدادًا لملاقاة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.





وغاب إكرامى أمس عن تدريبات الفريق بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفنى لتأدية تدريباته الاستشفائية صباحاً لارتباطه بحضور عزاء جدته التي وافتها المنية.









وقاد محمد أبو العلا، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات البدنية للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الانتاج الحربي يوم السبت المقبل في الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري العام.



وجاءت قيادة أبو العلا للتدريبات البدنية في ظل غياب التونسي أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق عن المران.

وغاب أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق عن مران اليوم، بعد حصوله على إذن للسفر إلى تونس 48 ساعه لظروف خاصة.





ويستضيف الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ال26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



